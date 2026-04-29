Вратарь «Оренбурга» Овсянников назвал самого дерзкого футболиста РПЛ

Вратарь «Оренбурга» Богдан Овсянников рассказал, кого считает самым дерзким футболистом Мир Российской Премьер-Лиги.

— В лыжных гонках есть майка самого дерзкого лыжника. Кто самый дерзкий футболист в РПЛ?

— Ираклий Квеквескири. Достаточно импульсивный в хорошем смысле слова. Может завести команду, найти правильные слова, – приводит слова Овсянникова «Советский спорт».

Ираклий Квеквескири выступает за «Оренбург» с 2025 года. В нынешнем сезоне полузащитник провёл 24 матча за клуб во всех турнирах, в которых отдал одну результативную передачу и получил восемь жёлтых и одну красную карточку. Ранее игрок выступал за «Факел».