Атлетико Мадрид — Арсенал. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
Радимов — о Талалаеве: в «Балтике» нет человека, который сказал бы: «Андрей, остановись»

Комментарии

Бывший полузащитник «Зенита» Владислав Радимов высказался о работе главного тренера «Балтики» Андрея Талалаева в весенней части Мир Российской Премьер-Лиги.

«Повторю в очередной раз, для «Балтики» эта часть сезона закончилась, когда Андрей Викторович в матче с ЦСКА выбил мяч на трибуну. Из «Балтики» словно воздух выпустили, они стали проигрывать, пропускать в концовках. Ну и когда команда играет матч с «Краснодаром», а главный тренер в это время выходит в прямой эфир, для меня это не есть правильно.

Для медиа это супер, но не для ребят, которые там играют, и не для руководства. Мне кажется, в клубе просто нет такого человека, который сказал бы: «Андрей, баста, остановись». Если первую часть чемпионата Талалаев здорово работал на команду, то во второй он стал работать на своё имя. Больше пиара, нежели довести дело до того, чего он хотел, выиграть медали. Он вывел себя на первый план в том смысле, что происходящее в «Балтике» сделал он. Не руководство, не спортивный департамент, не игроки, а именно Талалаев.

В первом круге такого не было. Понимаю, что из моих уст сейчас это может звучать как сведение счетов после того, как мы с ним схлестнулись в эфире. Но я сейчас от этого абсолютно абстрагируюсь и рассказываю, как я это вижу в данной ситуации. Конечно, на игре «Балтики» сказались травмы Бориско, Хиля, продажа Сауся, но игроки выпадают и в «Реале», и в «Барселоне», и вот тут должна проявляться работа тренера», — приводит слова Радимова «РБ Спорт».

Материалы по теме
Сколько зарабатывают клубы в Лиге чемпионов? Как УЕФА делит миллиарды
Сколько зарабатывают клубы в Лиге чемпионов? Как УЕФА делит миллиарды
