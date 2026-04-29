Атлетико Мадрид — Арсенал. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

Полузащитник «Челси» Мудрик дисквалифицирован на четыре года — Джейкобс

Футбольная ассоциация Англии наложила на украинского полузащитника английского «Челси» Михаила Мудрика четырёхлетнуюю дисквалификацию. В данный момент решение обжалуется в Спортивном арбитражном суде (CAS). Об этом сообщает журналист Бен Джейкобс в соцсети Х.

Ранее сообщалось, что дело Мудрика по подозрению в употреблении допинга было передано в CAS.

В ноябре 2024 года Михаил Мудрик, которому на данный момент 25 лет, был отстранён от соревнований Футбольной ассоциацией Англии из-за проваленного допинг-теста. Мудрик подписал контракт с «Челси» в январе 2023 года, перейдя из украинского «Шахтёра».

