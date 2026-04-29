Атлетико Мадрид — Арсенал. Прямая трансляция
Тороп из ЦСКА вошёл в топ-8 самых дорогих вратарей мира до 23 лет по версии CIES

Международный центр спортивных исследований CIES включил голкипера ЦСКА Владислава Торопа в число самых дорогих вратарей мира в возрасте до 23 лет. Портал оценивает россиянина в € 8,6 млн, что является восьмым результатом в рейтинге.

Первое место в списке самых дорогих молодых вратарей мира занял голкипер «Страсбурга» Майк Пендерс. Его цена по версии источника составляет € 47,3 млн. На второй строчке располагается немец Йонас Урбиг из мюнхенской «Баварии» (€ 41 млн).

Владислав Тороп является воспитанником ЦСКА. В текущем сезоне на его счету 19 матчей и 19 пропущенных голов в составе армейцев во всех турнирах.

