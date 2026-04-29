Жозе Моуринью прокомментировал слухи о заинтересованности «Реала»

Главный тренер «Бенфики» Жозе Моуринью ответил на вопрос о заинтересованности мадридского «Реала» в его услугах. Ранее издание The Athletic сообщило, что президент «Реала» Флорентино Перес рассматривает кандидатуру Моуринью на пост главного тренера, чтобы заменить Альваро Арбелоа.

«Моя следующая цель — вывести «Бенфику» в Лигу чемпионов. Если мы выиграем следующие три матча, мы сыграем в главном европейском соревновании. Это единственное, о чём я думаю», — приводит слова Моуринью журналист Фабрицио Романо в соцсети Х.

На данный момент «Бенфика» занимает второе место в чемпионате Португалии после 31 проведённой встреч, отставая на семь очков от лидера «Порту». Моуринью возглавил лиссабонский клуб в сентябре прошлого года.

Моуринью ранее занимал пост главного тренера «Реала» с 2010 по 2013 год, завоевав с командой титул чемпиона Испании, а также Кубок и Суперкубок Испании.