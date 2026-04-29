Атлетико Мадрид — Арсенал. Прямая трансляция
Мудрик обжалует отстранение на 4 года в CAS, «Челси» отказался от комментария — talkSPORT

Форвард «Челси» и сборной Украины Михаил Мудрик обжалует четырёхлетнюю дисквалификацию за употребление допинга в Спортивном арбитражном суде (CAS). Об этом сообщает издание talkSPORT со ссылкой на источники в инстанции.

Ранее сообщалось, что Футбольная ассоциация Англии (FA) отстранила спортсмена на максимально возможный срок. По данным источника, документы в CAS были поданы Мудриком ещё 26 февраля текущего года. Дата слушания ещё не назначена. В «Челси» отказались комментировать дело.

Мудрик подписал контракт с «синими» в январе 2023 года, перейдя из украинского «Шахтёра». Его контракт с лондонским клубом рассчитан до лета 2031 года.

Материалы по теме
Сколько зарабатывают клубы в Лиге чемпионов? Как УЕФА делит миллиарды
Сколько зарабатывают клубы в Лиге чемпионов? Как УЕФА делит миллиарды
