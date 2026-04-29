Вратарь «Оренбурга» Овсянников: я за то, чтобы женщины работали в женском футболе

Вратарь «Оренбурга» Богдан Овсянников ответил на вопрос, смог бы он работать под руководством женщины-тренера.

— «Унион» Берлин возглавила женщина. Ты бы смог тренироваться под руководством девушки?

— Очень тяжело представить. Наверное, нет.

— А к судьям-женщинам как относишься?

— Думаю, это тяжело и самим футболистам, и девушке-арбитру. Я за то, чтобы женщины работали в женском футболе, а мужчины — в мужском, – приводит слова Овсянникова «Советский спорт».

На посту главного тренера берлинского «Униона» Мари-Луизе Эта проиграла две встречи подряд, уступив «Вольфсбургу» (1:2) и «РБ Лейпциг» (1:3).