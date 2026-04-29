Атлетико Мадрид — Арсенал. Прямая трансляция
«Финал Бразилия — Аргентина. Это было бы фантастически!» Неймар — о ЧМ-2026

Нападающий «Сантоса» Неймар высказался о желании сыграть на чемпионате мира 2026 года и назвал, какие команды он хотел бы видеть в финале турнира.

«Финал Бразилия — Аргентина. Это было бы фантастически! Конечно, я думаю о чемпионате мира. Как и любой игрок, я бы очень хотел там оказаться. Надеюсь, это произойдёт», – приводит слова Неймара журналист Фабрицио Романо в социальной сети X.

Отметим, что капитаном сборной Аргентины является бывший одноклубник Неймара по «Барселоне» и «ПСЖ» Лионель Месси.

Ранее главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти не вызвал форварда на весенние товарищеские матчи национальной команды. Итальянский наставник должен объявить итоговый состав на ЧМ-2026 18 мая.

Материалы по теме
Реакция Неймара на товарищеский матч сборных Бразилии и Франции. Видео
Истории
Реакция Неймара на товарищеский матч сборных Бразилии и Франции. Видео
