«Финал Бразилия — Аргентина. Это было бы фантастически!» Неймар — о ЧМ-2026

Нападающий «Сантоса» Неймар высказался о желании сыграть на чемпионате мира 2026 года и назвал, какие команды он хотел бы видеть в финале турнира.

«Финал Бразилия — Аргентина. Это было бы фантастически! Конечно, я думаю о чемпионате мира. Как и любой игрок, я бы очень хотел там оказаться. Надеюсь, это произойдёт», – приводит слова Неймара журналист Фабрицио Романо в социальной сети X.

Отметим, что капитаном сборной Аргентины является бывший одноклубник Неймара по «Барселоне» и «ПСЖ» Лионель Месси.

Ранее главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти не вызвал форварда на весенние товарищеские матчи национальной команды. Итальянский наставник должен объявить итоговый состав на ЧМ-2026 18 мая.