«Один из лучших футболистов в мире». Зеедорф — о форварде «ПСЖ» Хвиче Кварацхелии

Бывший полузащитник «Реала», «Милана» и «Интера» Кларенс Зеедорф высказался об игре нападающего «ПСЖ» Хвичи Кварацхелии в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов УЕФА с мюнхенской «Баварией» (5:4).

«Кварацхелия — один из лучших футболистов в мире, и он продолжает прогрессировать. Не факт, что он останется на левом фланге: он уверенно действует в любой ситуации. В ключевые моменты он берёт игру на себя — это очень ценно для команды. Особенно впечатляет его игровой интеллект: он помогает и в полузащите, и в атаке.

Думаю, Хвича мог бы успешно сыграть и в центре поля — похоже на то, как действует Усман Дембеле. А по характеру он напоминает Уэйна Руни: в сложные моменты не теряется, возвращается в оборону и создаёт опасные моменты», — приводит слова Зеедорфа Goal.

Ответная игра «ПСЖ» и «Баварии» в рамках полуфинала Лиги чемпионов пройдёт в Мюнхене через неделю — в среду, 6 мая. Победитель этой пары выйдет в финал, где сразится с победителем противостояния между «Атлетико» и «Арсеналом».