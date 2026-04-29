Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Атлетико Мадрид — Арсенал. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Один из лучших футболистов в мире». Зеедорф — о форварде «ПСЖ» Хвиче Кварацхелии

«Один из лучших футболистов в мире». Зеедорф — о форварде «ПСЖ» Хвиче Кварацхелии
Комментарии

Бывший полузащитник «Реала», «Милана» и «Интера» Кларенс Зеедорф высказался об игре нападающего «ПСЖ» Хвичи Кварацхелии в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов УЕФА с мюнхенской «Баварией» (5:4).

Лига чемпионов . 1/2 финала. 1-й матч
28 апреля 2026, вторник. 22:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
5 : 4
Бавария
Мюнхен, Германия
0:1 Кейн – 17'     1:1 Кварацхелия – 24'     2:1 Невеш – 33'     2:2 Олисе – 41'     3:2 Дембеле – 45+5'     4:2 Кварацхелия – 56'     5:2 Дембеле – 58'     5:3 Юпамекано – 65'     5:4 Диас – 68'    

«Кварацхелия — один из лучших футболистов в мире, и он продолжает прогрессировать. Не факт, что он останется на левом фланге: он уверенно действует в любой ситуации. В ключевые моменты он берёт игру на себя — это очень ценно для команды. Особенно впечатляет его игровой интеллект: он помогает и в полузащите, и в атаке.

Думаю, Хвича мог бы успешно сыграть и в центре поля — похоже на то, как действует Усман Дембеле. А по характеру он напоминает Уэйна Руни: в сложные моменты не теряется, возвращается в оборону и создаёт опасные моменты», — приводит слова Зеедорфа Goal.

Ответная игра «ПСЖ» и «Баварии» в рамках полуфинала Лиги чемпионов пройдёт в Мюнхене через неделю — в среду, 6 мая. Победитель этой пары выйдет в финал, где сразится с победителем противостояния между «Атлетико» и «Арсеналом».

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android