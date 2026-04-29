Игорь Дивеев ответил, устал ли он играть товарищеские матчи за сборную России

Защитник санкт-петербургского «Зенита» и сборной России Игорь Дивеев высказался о товарищеских матчах национальной команды. Сборная не участвует в официальных соревнованиях с момента отстранения в феврале 2022 года.

— Ты игрок сборной России. Ты устал играть постоянно товарняки?

— Нет, не устал. Наоборот, хочется играть. Просто хочется, наверное, играть с именитыми соперниками. Думаю, никто не будет врать, что нам интересно с Никарагуа играть. Нет, конечно, когда приезжает Сербия какая-нибудь, Камерун, Нигерия, не знаю, команды со статусом уже каким-то, которые отбираются на чемпионат мира, где-то играли на чемпионате мира, у них есть хорошие квалифицированные футболисты.

Но ещё вопрос в том, что ты можешь с этими командами играть, но приезжают не всегда все хорошие футболисты, потому что кто-то вот заболел, кто-то не может, кто-то не хочет, кому-то нельзя, — сказал Дивеев в выпуске на YouTube-канале «СБГ ШОУ».