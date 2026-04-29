Атлетико Мадрид — Арсенал. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

Вратарь «Баварии» Мануэль Нойер высказался о пяти пропущенных голах в матче с «ПСЖ»

Вратарь «Баварии» Мануэль Нойер высказался после первого матча 1/2 финала Лиги чемпионов с «ПСЖ». Мюнхенцы пропустили пять мячей и проиграли со счётом 4:5.

Лига чемпионов . 1/2 финала. 1-й матч
28 апреля 2026, вторник. 22:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
5 : 4
Бавария
Мюнхен, Германия
0:1 Кейн – 17'     1:1 Кварацхелия – 24'     2:1 Невеш – 33'     2:2 Олисе – 41'     3:2 Дембеле – 45+5'     4:2 Кварацхелия – 56'     5:2 Дембеле – 58'     5:3 Юпамекано – 65'     5:4 Диас – 68'    

«Конечно, пропустить пять голов – это неприятно для любой защиты и любого вратаря. Вы видели эти голы. Было сложно отразить любой из них. Дважды я был очень близок к тому, чтобы коснуться мяча. Но мы действительно проявили характер и хорошо отыгрались. Мы даже могли сделать счёт 5:5. Мы знаем, что на следующей неделе у нас домашняя игра и что всё в наших руках. Всё ещё возможно», – приводит слова Нойера аккаунт Bayern&Germany в социальной сети X.

Ответный матч между командами состоится 6 мая. Он пройдёт на стадионе «Арена Мюнхен».

