Вратарь «Баварии» Мануэль Нойер высказался о пяти пропущенных голах в матче с «ПСЖ»

Вратарь «Баварии» Мануэль Нойер высказался после первого матча 1/2 финала Лиги чемпионов с «ПСЖ». Мюнхенцы пропустили пять мячей и проиграли со счётом 4:5.

«Конечно, пропустить пять голов – это неприятно для любой защиты и любого вратаря. Вы видели эти голы. Было сложно отразить любой из них. Дважды я был очень близок к тому, чтобы коснуться мяча. Но мы действительно проявили характер и хорошо отыгрались. Мы даже могли сделать счёт 5:5. Мы знаем, что на следующей неделе у нас домашняя игра и что всё в наших руках. Всё ещё возможно», – приводит слова Нойера аккаунт Bayern&Germany в социальной сети X.

Ответный матч между командами состоится 6 мая. Он пройдёт на стадионе «Арена Мюнхен».