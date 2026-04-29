Моссаковский оценил шансы «Спартака» на борьбу за чемпионство в следующем сезоне РПЛ

Футбольный комментатор Михаил Моссаковский назвал условия для участия московского «Спартака» в чемпионской гонке Мир Российской Премьер-Лиги в сезоне-2026/2027

«Точно не надо спешить. В случае «Спартака» это особенно актуально. Что им нужно для борьбы за титул? Нападающий? Что тогда делать с Ливаем Гарсией – большим приобретением, которое сделал спортивный директор? Это вопрос.

Сейчас за этим «Спартаком» интересно смотреть, но мы не знаем, что будет дальше. Если всё будет поступательно, то бороться за титул они будут», — сказал Моссаковский в выпуске подкаста «Чемпионата» «Премьер-лиги несправедливости».