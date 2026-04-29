Глава Ла Лиги поддержал возвращение Моуринью в «Реал» Мадрид

Президент испанской Ла Лиги Хавьер Тебас отреагировал на возможное возвращения Жозе Моуринью на пост главного тренера мадридского «Реала».

– Что вы думаете как болельщик «Реала» и как президент Ла Лиги, о возможном приходе Моуринью? Будет ли это хорошо для чемпионата Испании?

– Если «Реал» Мадрид и его руководство примут такое решение, то в данном случае это будет хорошо для «Реала». А Моуринью всегда был шоуменом, создавал зрелище, и это хорошо для Ла Лиги, – приводит слова Тебаса Marca.

Напомним, под руководством Моуринью «Реал» за три сезона выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок Испании.

Моуринью связан контрактом с «Бенфикой» до 2027 года. Нынешним тренером мадридской команды является Альваро Арбелоа.