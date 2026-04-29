Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Атлетико Мадрид — Арсенал. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

ЦСКА не рассматривает продолжение работы с Челестини после окончания сезона — Моссаковский

Комментарии

Футбольный комментатор Михаил Моссаковский оценил перспективы швейцарского специалиста Фабио Челестини остаться на посту главного тренера московского ЦСКА в новом сезоне.

«Мне кажется, вопрос об увольнении Челестини сейчас даже не стоит. При этом красные линии уже пройдены. Фарш этой весны… Его назад не прокрутишь. Клуб не рассматривает вопрос продолжения работы с Фабио после окончания сезона. Не верю, что ЦСКА уже договорился с кем-то о замене. Клуб проехал станцию, на которой один из участников мог сойти. Решение требовалось, и в этом был бы смысл. Неприятное, сложное, дорогое решение. ЦСКА похож на лодку, которую несёт по волнам и болтает.

Тяжело свыкнуться с мыслью, что всё так быстро развалилось. ЦСКА не отважился на отставку. Сейчас смысла уже нет. Всё очень плотно по календарю. А после «Спартака» в Кубке сезон может закончиться. Не думаю, что у ЦСКА сейчас достаточно ресурса перевернуть сезон. Фабио попытался многое замкнуть на себе, но всё не замыкается. Однако ответственность тренеру стоит разделить со спортивным блоком», — сказал Моссаковский в выпуске подкаста «Чемпионата» «Премьер-лига несправедливости».

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android