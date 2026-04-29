ЦСКА не рассматривает продолжение работы с Челестини после окончания сезона — Моссаковский

Футбольный комментатор Михаил Моссаковский оценил перспективы швейцарского специалиста Фабио Челестини остаться на посту главного тренера московского ЦСКА в новом сезоне.

«Мне кажется, вопрос об увольнении Челестини сейчас даже не стоит. При этом красные линии уже пройдены. Фарш этой весны… Его назад не прокрутишь. Клуб не рассматривает вопрос продолжения работы с Фабио после окончания сезона. Не верю, что ЦСКА уже договорился с кем-то о замене. Клуб проехал станцию, на которой один из участников мог сойти. Решение требовалось, и в этом был бы смысл. Неприятное, сложное, дорогое решение. ЦСКА похож на лодку, которую несёт по волнам и болтает.

Тяжело свыкнуться с мыслью, что всё так быстро развалилось. ЦСКА не отважился на отставку. Сейчас смысла уже нет. Всё очень плотно по календарю. А после «Спартака» в Кубке сезон может закончиться. Не думаю, что у ЦСКА сейчас достаточно ресурса перевернуть сезон. Фабио попытался многое замкнуть на себе, но всё не замыкается. Однако ответственность тренеру стоит разделить со спортивным блоком», — сказал Моссаковский в выпуске подкаста «Чемпионата» «Премьер-лига несправедливости».