Атлетико Мадрид — Арсенал. Прямая трансляция
Клопп: восстановление игроков — тот ресурс, который мы не можем изменить

Бывший главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп раскритиковал решение расширить чемпионат мира до 48 команд. Специалист акцентировал внимание на необходимости более тщательной заботы о здоровье футболистов и обеспечении им достаточного времени на восстановление.

«Я знаю, насколько восстановление важно для игроков, и мы обязаны давать им время на него. Это тот ресурс, который мы не можем изменить. Качество игры напрямую зависит от состояния игроков», — приводит слова Клоппа BBC.

Чемпионат мира 2026 года пройдёт на территории США, Канады и Мексики. Финал турнира запланирован на 19 июля в Нью‑Йорке.

В данный момент немецкий специалист возглавляет футбольное направление в структуре «Ред Булл».

