«Не верю в теории заговора». Моссаковский — о судейских решениях в пользу «Краснодара»

Футбольный комментатор Михаил Моссаковский оценил судейство в матчах «Краснодара» на финише сезона Мир Российской Премьер-Лиги. За три тура до конца чемпионата «быки» занимают первое место в таблице с 60 очками и отрывом в одно очко от «Зенита».

«Краснодар» ещё может отдать чемпионство. Многое будет зависеть от матча с «Динамо». Как и в предыдущие два года. Много говорят об арбитрах. Я вижу некоторые судейские решения в пользу «Краснодара». Рука Оласы, пенальти на Кордобе, удаление Педро – это спорные эпизоды. Не верю в теории заговора и системность, однако такие разговоры не могут не появляться. В том числе потому, что к «Краснодару» стали иначе относиться. Сильных не любят. А они – главные претенденты на чемпионство. И прошли путь от Золушки до колдуньи Бастинды.

Отношение к «Краснодару» поменялось, но и клуб поменялся. Там теперь другая ментальность. Мягкотелость ушла, пришли прагматичность и взросление. Там нет молодых игроков – они разве что сидят на скамейке. Уйти из «Краснодара» лидерам стало сложнее. В контексте их борьбы за титул мы упираемся в два матча: ЦСКА – «Зенит» и «Динамо» – «Краснодар». При этом, учитывая проблемы команды Мурада Мусаева, сложности у них могут возникнуть в любом матче», — сказал Моссаковский в выпуске подкаста «Чемпионата» «Премьер-лига несправедливости».