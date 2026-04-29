Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Атлетико Мадрид — Арсенал. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Диего Симеоне назвал клубы, которые проявляют интерес к Хулиану Альваресу

Комментарии

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне ответил на вопрос о возможном уходе из команды нападающего Хулиана Альвареса.

«Я не могу залезть в голову Хулиану Альваресу. Это нормально, что таким выдающимся игроком интересуются «Арсенал», «ПСЖ» и «Барселона», – приводит слова Симеоне Sky Sports.

В нынешнем сезоне Альварес провёл за клуб 47 матчей во всех турнирах, в которых забил 19 мячей и отметился девятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение футболиста с «Атлетико» рассчитано до 30 июня 2030 года. По данным портала Тransfermarkt, трансферная стоимость форварда составляет € 90 млн.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android