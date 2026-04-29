Диего Симеоне назвал клубы, которые проявляют интерес к Хулиану Альваресу

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне ответил на вопрос о возможном уходе из команды нападающего Хулиана Альвареса.

«Я не могу залезть в голову Хулиану Альваресу. Это нормально, что таким выдающимся игроком интересуются «Арсенал», «ПСЖ» и «Барселона», – приводит слова Симеоне Sky Sports.

В нынешнем сезоне Альварес провёл за клуб 47 матчей во всех турнирах, в которых забил 19 мячей и отметился девятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение футболиста с «Атлетико» рассчитано до 30 июня 2030 года. По данным портала Тransfermarkt, трансферная стоимость форварда составляет € 90 млн.