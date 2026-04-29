Трио «Баварии» — Кейн, Олисе, Диас — достигло отметки в 100 голов за сезон

Тройка игроков мюнхенской «Баварии» Гарри Кейн (54 гола), Майкл Олисе (26 голов) и Луис Диас (20 голов) в сумме забили 100 голов за немецкий клуб во всех турнирах текущего сезона.

Последним трио в топ‑5 европейских лигах, которому удалось преодолеть отметку в 100 голов за один сезон, стали игроки «Барселоны» Лионель Месси, Неймар и Луис Суарес:

в сезоне-2014/2015 — 122 гола;

в сезоне-2015/2016 — 131 гол (рекорд);

в сезоне-2016/2017 — 111 голов.

28 апреля «Бавария» сыграла с «Пари Сен‑Жермен» во встрече 1/2 финала Лиги чемпионов УЕФА. Матч завершился победой парижан со счётом 5:4. В составе «Баварии» голами отметились Гарри Кейн, Майкл Олисе и Луис Диас — каждый забил по одному мячу.