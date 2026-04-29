Атлетико Мадрид — Арсенал. Прямая трансляция
Луис Энрике и Венсан Компани побеседовали после матча «ПСЖ» и «Баварии»

Луис Энрике и Венсан Компани побеседовали после матча «ПСЖ» и «Баварии»
Комментарии

Главные тренеры «ПСЖ» и «Баварии» Луис Энрике и Венсан Компани пообщались после первого матча 1/2 финала Лиги чемпионов. Парижский клуб победил со счётом 5:4. Наставник немецкой команды наблюдал за игрой с трибун из-за дисквалификации.

Лига чемпионов . 1/2 финала. 1-й матч
28 апреля 2026, вторник. 22:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
5 : 4
Бавария
Мюнхен, Германия
0:1 Кейн – 17'     1:1 Кварацхелия – 24'     2:1 Невеш – 33'     2:2 Олисе – 41'     3:2 Дембеле – 45+5'     4:2 Кварацхелия – 56'     5:2 Дембеле – 58'     5:3 Юпамекано – 65'     5:4 Диас – 68'    

Отметим, что Луис Энрике несколько раз по собственному желанию смотрел встречи «ПСЖ» на трибуне, так как это даёт лучший обзор.

Ответный матч между командами состоится 6 мая. Он пройдёт на стадионе «Арена Мюнхен».

На стадии 1/4 финала соревнования парижане по сумме двух встреч победили «Ливерпуль» со счётом 4:0. На аналогичном этапе состязания мюнхенцы по сумме двух матчей одолели мадридский «Реал» со счётом 6:4.

