Луис Энрике и Венсан Компани побеседовали после матча «ПСЖ» и «Баварии»

Главные тренеры «ПСЖ» и «Баварии» Луис Энрике и Венсан Компани пообщались после первого матча 1/2 финала Лиги чемпионов. Парижский клуб победил со счётом 5:4. Наставник немецкой команды наблюдал за игрой с трибун из-за дисквалификации.

Отметим, что Луис Энрике несколько раз по собственному желанию смотрел встречи «ПСЖ» на трибуне, так как это даёт лучший обзор.

Ответный матч между командами состоится 6 мая. Он пройдёт на стадионе «Арена Мюнхен».

На стадии 1/4 финала соревнования парижане по сумме двух встреч победили «Ливерпуль» со счётом 4:0. На аналогичном этапе состязания мюнхенцы по сумме двух матчей одолели мадридский «Реал» со счётом 6:4.