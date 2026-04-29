Моссаковский: если «Спартак» пойдёт за нападающим, то признает, что покупка Ливая — ошибка

Футбольный комментатор Михаил Моссаковский высказался о приоритетных целях московского «Спартака» на трансферном рынке в летнее окно и оценил перспективы усиления линии атаки после завершения сезона.

«В начале зимы пришёл главный тренер, при нём команда здорово проводит весну. Нужно подождать лета и нового сезона. Интересно, как клуб отработает на трансферном рынке. По мне, им нужен нападающий. Костя Генич говорит, что «Спартаку» необходим Даку. Я совершенно согласен.

Наверняка в трансферных листах есть опции из Южной Америки. Если «Спартак» пойдёт за нападающим, то признает, что покупка Ливая – ошибка», — сказал Моссаковский в выпуске подкаста «Чемпионата» «Премьер-лига несправедливости».