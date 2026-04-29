«Ман Юнайтед» не будет бороться за Андерсона с «Ман Сити» из-за завышенной цены — ESPN

«Манчестер Юнайтед» не намерен конкурировать с «Манчестер Сити» за полузащитника «Ноттингем Форест» Эллиота Андерсона из-за его высокой стоимости, сообщает ESPN. Манкунианцы следили за игроком «лесников» и рассматривали его как одну из главных целей для укрепления полузащиты в летнее трансферное окно.

Тем не менее, по данным источника, клуб считает запрашиваемую сумму в £ 120 млн (€ 138 млн) завышенной и не планирует делать предложение за 23-летнего футболиста, которым также интересуется «Манчестер Сити».

«Ман Юнайтед» надеется покрыть расходы на приобретение основного полузащитника за счёт средств от продаж игроков. Ожидается, что эта сумма составит от £ 80 (€ 92) до £ 90 млн (€ 103 млн), что позволит клубу рассмотреть возможность подписания ещё одного хавбека, левого вингера или центрального защитника.

«Ноттингем Форест», в свою очередь, считает свою оценку стоимости Андерсона справедливой, учитывая его участие в чемпионате мира за сборную Англии и действующий контракт до 2029 года.

Если Андерсон не будет доступен, «Манчестер Юнайтед» переключится на другие варианты в полузащите, включая Карлоса Балеба из «Брайтона», Орельена Тчуамени из «Реала» и Сандро Тонали из «Ньюкасла».