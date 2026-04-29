Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Атлетико Мадрид — Арсенал. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

Моссаковский заявил, что Черчесов может стать следующим главным тренером «Локомотива»

Футбольный комментатор Михаил Моссаковский оценил перспективы назначения главного тренера «Ахмата» Станислава Черчесова на аналогичную должность в «Спартак» или «Локомотив».

«Правильно вспомнить связь Ротенберга и Черчесова. Борис Борисович мог стать генеральным директором «Локомотива» раньше, чем это случилось в итоге. И как раз тогда обсуждалось, что свободный на тот момент Черчесов может зайти в клуб. Многие называют Станислава Саламовича следующим тренером «Спартака», но, на мой взгляд, вероятность того, что он возглавит «Локомотив», не меньше. Хотя уверен, что в следующий сезон клуб войдёт с Галактионовым, а Ульянов (спортивный директор. – Прим. «Чемпионата») останется.

Было возбуждение из-за слов Тимура Гурцкая, который заявил, что спортивного директора будут смещать. Думаю, функции Гильерме будут расширяться и свой фронт работы он получит. А учитывая его целеустремлённость, он будет расти как функционер. Но Ульянов, полагаю, тоже останется. У него контракт до конца календарного года», — сказал Моссаковский в выпуске подкаста «Чемпионата» «Премьер-лига несправедливости».

Материалы по теме
«Я вижу судейские решения в пользу «Краснодара». Самое острое в РПЛ глазами Моссаковского
Эксклюзив
«Я вижу судейские решения в пользу «Краснодара». Самое острое в РПЛ глазами Моссаковского
Сколько зарабатывают клубы в Лиге чемпионов? Как УЕФА делит миллиарды Сколько зарабатывают клубы в Лиге чемпионов? Как УЕФА делит миллиарды
