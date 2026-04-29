ФИФА планирует сделать участие воспитанников клубов обязательным в каждом матче

Международная федерация футбола (ФИФА) начала обсуждения о введении обязательного требования для профессиональных команд выставлять на поле как минимум одного воспитанника собственной академии в каждом матче. Совет ФИФА согласился разработать формальный план в течение года после глобальных консультаций с заинтересованными сторонами.

Цель этого нововведения — расширить игровые возможности для молодых игроков, воспитанных клубами, которые зачастую полагаются на приобретённых футболистов. ФИФА заявила о намерении ввести «нормативное обязательство, согласно которому взрослые клубные команды обязаны всегда иметь на поле как минимум одного воспитанника молодёжной категории (до 20 или до 21 года)».

Данное правило будет строже существующих норм в национальных и международных клубных соревнованиях, включая Лигу чемпионов, где требуется наличие квоты на игроков, воспитанных в клубе или прошедших клубную подготовку. Однако подобные правила не обязывают включать воспитанников в стартовый состав.