Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Атлетико Мадрид — Арсенал. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

ФИФА планирует сделать участие воспитанников клубов обязательным в каждом матче

Комментарии

Международная федерация футбола (ФИФА) начала обсуждения о введении обязательного требования для профессиональных команд выставлять на поле как минимум одного воспитанника собственной академии в каждом матче. Совет ФИФА согласился разработать формальный план в течение года после глобальных консультаций с заинтересованными сторонами.

Цель этого нововведения — расширить игровые возможности для молодых игроков, воспитанных клубами, которые зачастую полагаются на приобретённых футболистов. ФИФА заявила о намерении ввести «нормативное обязательство, согласно которому взрослые клубные команды обязаны всегда иметь на поле как минимум одного воспитанника молодёжной категории (до 20 или до 21 года)».

Данное правило будет строже существующих норм в национальных и международных клубных соревнованиях, включая Лигу чемпионов, где требуется наличие квоты на игроков, воспитанных в клубе или прошедших клубную подготовку. Однако подобные правила не обязывают включать воспитанников в стартовый состав.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android