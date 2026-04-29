Атлетико Мадрид — Арсенал. Прямая трансляция
Дасаев дал совет Сафонову после четырёх пропущенных голов от «Баварии» в Лиге чемпионов

Экс-вратарь сборной СССР Ринат Дасаев обратился к голкиперу «ПСЖ» Матвею Сафонову после победы парижан над «Баварией» (5:4) в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026. Команды играли на стадионе «Парк де Пренс» в Париже.

Лига чемпионов . 1/2 финала. 1-й матч
28 апреля 2026, вторник. 22:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
5 : 4
Бавария
Мюнхен, Германия
0:1 Кейн – 17'     1:1 Кварацхелия – 24'     2:1 Невеш – 33'     2:2 Олисе – 41'     3:2 Дембеле – 45+5'     4:2 Кварацхелия – 56'     5:2 Дембеле – 58'     5:3 Юпамекано – 65'     5:4 Диас – 68'    

«На выходе можно было сыграть лучше во время третьего гола «Баварии», когда забили головой со штрафного. В другом моменте Сафонов хорошо сыграл на выходе. И второй гол — зачем на колени падать? Мяч в тебя летит, стой спокойно и отбивай. У каждого вратаря бывают ошибки. На них надо учиться и делать выводы.

Нужно быть повнимательнее, а команде и защите — заодно. Посудите сами, «Бавария» вообще играла без защиты. Было столько моментов у «ПСЖ», столько обе команды не забили. С командой и защитниками надо что-то делать», — сказал Ринат Дасаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

