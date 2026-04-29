«Атлетико» — «Арсенал»: стартовые составы команд на матч 1/2 финала Лиги чемпионов

Сегодня, 29 апреля, состоится первый матч полуфинала Лиги чемпионов сезона-2025/2026, в котором встретятся мадридский «Атлетико» и лондонский «Арсенал». Игра пройдёт на стадионе «Рияд Эйр Метрополитано» в Мадриде. В качестве главного арбитра встречи выступит Данни Маккели (Нидерланды). Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Стартовые составы команд.

«Атлетико»: Облак, Пубиль, Руджери, Льоренте, Ганцко, Симеоне, Коке, Кардозо, Гризманн, Лукман, Альварес.

«Арсенал»: Райя, Салиба, Магальяйнс, Инкапье, Уайт, Райс, Субименди, Эдегор, Мартинелли, Дьёкереш, Мадуэке.

Ответный матч между командами состоится 5 мая. Он пройдёт на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне.

На стадии 1/4 финала соревнования «матрасники» по сумме двух встреч победили «Барселону» со счётом 3:2. На аналогичном этапе состязания «канониры» по сумме двух матчей одолели «Спортинг» со счётом 1:0.