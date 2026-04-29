Ринат Дасаев оценил перспективы Умярова стать капитаном «Спартака»

Бывший голкипер «Спартака» и сборной СССР Ринат Дасаев ответил на вопрос, сможет ли полузащитник Наиль Умяров стать капитаном красно-белых.

— Умяров может стать в будущем капитаном «Спартака»?

— Давайте посмотрим, а там разберёмся. Футболист оценивается не одним сезоном, а несколькими, когда он стабилен, играет и показывает хорошую игру. Поэтому давайте будем смотреть, что будет дальше, — сказал Ринат Дасаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

Наиль Умяров выступает за «Спартак» с 2019 года. В нынешнем сезоне хавбек провёл 34 матча за клуб во всех турнирах, в которых отдал три результативные передачи.