Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Атлетико Мадрид — Арсенал. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Жизнь расставляет всё на свои места». Моссаковский — об отставке Шпилевского из «Пари НН»

Комментарии

Футбольный комментатор Михаил Моссаковский высказался об уходе белорусского специалиста Алексея Шпилевского с поста главного тренера «Пари НН» за три тура до конца Мир Российской Премьер-Лиги.

«Мне жаль, что эта отставка произошла. Он мог дать Нижнему и нашему футболу больше. Внутренние процессы в клубе и в нём самом этого не позволили. На мой взгляд, Шпилевский не смог подружиться с местом, где он находится, и с самим собой в этой роли. Он так себя и не поборол. Плюс недооценка уровня лиги. Думаю, игроки не всегда были готовы принимать его идеи. Тренер должен чётко понимать, с каким составом он работает, и адаптировать свои требования. Со Шнапцева нельзя требовать как с Роберто Карлоса или с Коледина – как с Марсело.

А в итоге он выпускает Калинского, которого сам же зачехлил. Шпилевский всё равно к этому пришёл. Жизнь расставляет всё на свои места. При этом нельзя не говорить о хорошем: раскрылся Сефас, развивался Каледин, который летом окажется в ЦСКА. Можно ещё перечислять футболистов, которые выглядели хорошо. Бывают отставки, которые зреют. А в случае со Шпилевским делать этого не стоило. Думаю, теперь он стал дальше от приглашения в топ-клуб», — сказал Моссаковский в выпуске подкаста «Чемпионата» «Премьер-лига несправедливости».

Эксклюзив
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android