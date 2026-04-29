«Жизнь расставляет всё на свои места». Моссаковский — об отставке Шпилевского из «Пари НН»

Футбольный комментатор Михаил Моссаковский высказался об уходе белорусского специалиста Алексея Шпилевского с поста главного тренера «Пари НН» за три тура до конца Мир Российской Премьер-Лиги.

«Мне жаль, что эта отставка произошла. Он мог дать Нижнему и нашему футболу больше. Внутренние процессы в клубе и в нём самом этого не позволили. На мой взгляд, Шпилевский не смог подружиться с местом, где он находится, и с самим собой в этой роли. Он так себя и не поборол. Плюс недооценка уровня лиги. Думаю, игроки не всегда были готовы принимать его идеи. Тренер должен чётко понимать, с каким составом он работает, и адаптировать свои требования. Со Шнапцева нельзя требовать как с Роберто Карлоса или с Коледина – как с Марсело.

А в итоге он выпускает Калинского, которого сам же зачехлил. Шпилевский всё равно к этому пришёл. Жизнь расставляет всё на свои места. При этом нельзя не говорить о хорошем: раскрылся Сефас, развивался Каледин, который летом окажется в ЦСКА. Можно ещё перечислять футболистов, которые выглядели хорошо. Бывают отставки, которые зреют. А в случае со Шпилевским делать этого не стоило. Думаю, теперь он стал дальше от приглашения в топ-клуб», — сказал Моссаковский в выпуске подкаста «Чемпионата» «Премьер-лига несправедливости».