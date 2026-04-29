Хакими получил разрыв подколенного сухожилия и не сыграет в ответном матче с «Баварией»

Защитник «ПСЖ» Ашраф Хакими получил травму подколенного сухожилия в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов УЕФА с «Баварией» (5:4).

«Как стало известно RMC Sport, Ашраф Хакими получил разрыв подколенного сухожилия. Он пропустит матч на следующей неделе с «Баварией», но если клуб выйдет в финал Лиги чемпионов, марокканский игрок должен быть готов к игре. Его участие в чемпионате мира не вызывает сомнений», – сообщает журналист Фабрис Хоукинс со ссылкой на RMC Sport в соцсети Х.

Ответная игра «ПСЖ» и «Баварии» в рамках полуфинала Лиги чемпионов пройдёт в Мюнхене через неделю — в среду, 6 мая. Победитель этой пары выйдет в финал, где сыграет с победителем противостояния между «Атлетико» и «Арсеналом».