Моссаковский поделился предположением о возможных переменах в тренерском штабе «Крыльев»

Футбольный комментатор Михаил Моссаковский высказал мнение о возможных перестановках в тренерском штабе «Крыльев Советов». После ухода из клуба Магомеда Адиева его место в статусе исполняющего обязанности занял Сергей Булатов. Позже в штаб вошёл экс-тренер медиафутбольного «Амкала» Виталий Панов, а 28 апреля самарцы утвердили Булатова в роли главного тренера до конца сезона.

«Крылья» здорово используют пространство и свои моменты. С «Локо» был важный матч для Сергея Булатова. Там интересная конфигурация, которая заставляет задуматься. Виталий Панов приезжает из «Амкала» в Самару помощником. На играх с ЦСКА и «Ахматом» он был без контракта. А потом подписал соглашение до лета 2027 года. Сам Булатов же получает контракт только до конца этого сезона. Это заставляет задуматься: Панов отказался от «Амкала» ради роли помощника? Или возможны какие-то вариации и метаморфозы? Думаю, у Виталия Николаевича с руководством состоялся разговор, который предусматривает не только роль помощника.

Они наверняка рассматривают варианты на случай, если Самара останется, попадёт в стыковые матчи или вылетит напрямую. Но в любом случае конфигурация нестандартная и любопытная, как будет работать штаб «Крыльев». Для Булатова игра с «Локо» была определяющей. Утверждать его на фоне поражения, возможно, и не стали бы. Но «Локомотив» провалил матч – это их традиция проседать весной», — сказал Моссаковский в выпуске подкаста «Чемпионата» «Премьер-лига несправедливости».