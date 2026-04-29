ФИФА увеличила призовые на чемпионате мира 2026 года на 15%

Международная федерация футбола (ФИФА) увеличила призовой фонд чемпионата мира 2026 года на 15%, доведя его до $ 871 млн, сообщается на сайте организации. Решение было принято на заседании совета ФИФА в Ванкувере (Канада) и основано на «коммерческом успехе флагманского мужского турнира».

Согласно обновлённому финансовому плану, каждая из 48 сборных-участниц получит минимум $ 12,5 млн вместо ранее объявленных $ 10,5 млн. Сумма на подготовку команды увеличилась с $ 1,5 млн до $ 2,5 млн, а квалификационный взнос возрос с $ 9 млн до $ 10 млн. Также ФИФА выделила субсидии на покрытие расходов делегаций и увеличение билетных квот для сборных на общую сумму более $ 16 млн.

Оставшаяся часть доходов продолжит перераспределяться в пользу мирового футбола через 211 ассоциаций — членов ФИФА. Пересмотр призовых стал ответом на опасения национальных ассоциаций о том, что высокие расходы на логистику и налоги, особенно в США, могут привести к финансовым потерям даже при успешном выступлении на турнире. Как сообщали ранее СМИ, многие европейские федерации высказывали обеспокоенность тем, что участие в чемпионате мира может оказаться убыточным.

Чемпионат мира 2026 года пройдёт с участием 48 команд на территории трёх стран — США, Канады и Мексики — с 11 июня по 19 июля.