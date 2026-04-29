Главная Футбол Новости

Дасаев: Максименко должен сделать правильные выводы, чтобы играть на высоком уровне

Комментарии

Экс-вратарь сборной СССР Ринат Дасаев поделился деталями личного разговора с голкипером «Спартака» Александром Максименко и разобрал его игру на выходах.

«Я разговаривал с Максименко. Он должен сделать правильные выводы, обсудить тренировочный процесс вместе с тренером для того, чтобы быть в форме и играть на высоком уровне. Будем надеяться, что Максименко прибавит и сделает выводы. И он, и тренерский штаб, и тренер по вратарям. Есть хорошие моменты, он пытается играть на выходах. Всегда бывает так, когда что-то не получается.

Но надо играть и играть, тогда всё будет получаться. А если не играть, то вообще ничего не получится. А ошибки всегда будут у всех. Нужно хорошо играть на выходах: не падать, а прыгать. Это в тренировочном процессе нужно тренировать практически каждый день — игру на выходах, прыжки. Тогда это всё потихоньку придёт», — сказал Ринат Дасаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

