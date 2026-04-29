Атлетико Мадрид — Арсенал. Прямая трансляция
Моссаковский: «Зенит» этот сезон проводит куда спокойнее, на уровне клуба — тишина

Футбольный комментатор Михаил Моссаковский высказался об изменениях в «Зените» по сравнению с прошлым сезоном и оценил игру команды на финише Мир Российской Премьер-Лиги. Сине-бело-голубые занимают второе место в таблице с 59 очками и отставанием от «Краснодара» в одно очко.

«Мне бросается в глаза, что «Зенит» этот сезон проводит куда спокойнее с точки зрения менеджмента, работы в инфопространстве. Сейчас на уровне клуба – тишина. Это более конструктивная политика. То, как ведёт себя в инфополе клуб, не может не сказываться на команде. Сейчас у них всё хорошо:

Вендел вышел на проектные мощности и выглядит здорово, Соболев весной не оставляет вопросов, попали с трансфером Джона Джона, Глушенков в хорошей форме. «Зенит» смог мобилизоваться в концовке, но сейчас всё в руках «Краснодара», — сказал Моссаковский в выпуске подкаста «Чемпионата» «Премьер-лига несправедливости».

