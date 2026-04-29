Травма Салаха оказалась незначительной, египтянин сможет сыграть за «Ливерпуль» — Романо

Фланговый нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах сможет сыграть за мерсисайдцев до конца сезона. Травма подколенного сухожилия оказалась незначительной. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в социальной сети X.

Ранее в прессе появлялась информация, что Салах не сможет принять участие в матчах команды до конца сезона. Отметим, что нападающий сборной Египта проводит последний сезон за английский клуб.

Салах выступает за «Ливерпуль» с 2017 года. За этот период 33-летний нападающий принял участие в 440 встречах во всех турнирах, в которых отметился 257 голами и 122 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года.