Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Атлетико Мадрид — Арсенал. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Травма Салаха оказалась незначительной, египтянин сможет сыграть за «Ливерпуль» — Романо

Травма Салаха оказалась незначительной, египтянин сможет сыграть за «Ливерпуль» — Романо
Комментарии

Фланговый нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах сможет сыграть за мерсисайдцев до конца сезона. Травма подколенного сухожилия оказалась незначительной. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в социальной сети X.

Ранее в прессе появлялась информация, что Салах не сможет принять участие в матчах команды до конца сезона. Отметим, что нападающий сборной Египта проводит последний сезон за английский клуб.

Салах выступает за «Ливерпуль» с 2017 года. За этот период 33-летний нападающий принял участие в 440 встречах во всех турнирах, в которых отметился 257 голами и 122 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года.

Замена Салаху в «Ливерпуле» — игрок за € 100 млн с одним топ-сезоном. Кто такой Диоманд?
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android