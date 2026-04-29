Люка Шевалье получил травму на тренировке «ПСЖ» и выбыл на несколько недель

Пресс-служба французского «ПСЖ» официально сообщила о травмах голкипера Люка Шевалье и защитника Ашрафа Хакими. Марокканец получил повреждение в первой полуфинальной встрече Лиги чемпионов УЕФА с мюнхенской «Баварией» (5:4). Команды играли на стадионе «Парк де Пренс» в Париже.

Ранее в СМИ появилась информация, что Ашраф Хакими выбыл на несколько недель из-за травмы правого бедра. В клубе подтвердили данные сообщения. Кроме того, согласно официальному сайту парижан, на тренировке аналогичную травму получил французский голкипер Люка Шевалье.

В медицинской сводке говорится, что оба футболиста останутся под наблюдением клубных врачей в течение следующих нескольких недель.