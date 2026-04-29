Люка Шевалье получил травму на тренировке «ПСЖ» и выбыл на несколько недель
Пресс-служба французского «ПСЖ» официально сообщила о травмах голкипера Люка Шевалье и защитника Ашрафа Хакими. Марокканец получил повреждение в первой полуфинальной встрече Лиги чемпионов УЕФА с мюнхенской «Баварией» (5:4). Команды играли на стадионе «Парк де Пренс» в Париже.
Лига чемпионов . 1/2 финала. 1-й матч
28 апреля 2026, вторник. 22:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
5 : 4
Бавария
Мюнхен, Германия
0:1 Кейн – 17' 1:1 Кварацхелия – 24' 2:1 Невеш – 33' 2:2 Олисе – 41' 3:2 Дембеле – 45+5' 4:2 Кварацхелия – 56' 5:2 Дембеле – 58' 5:3 Юпамекано – 65' 5:4 Диас – 68'
Ранее в СМИ появилась информация, что Ашраф Хакими выбыл на несколько недель из-за травмы правого бедра. В клубе подтвердили данные сообщения. Кроме того, согласно официальному сайту парижан, на тренировке аналогичную травму получил французский голкипер Люка Шевалье.
В медицинской сводке говорится, что оба футболиста останутся под наблюдением клубных врачей в течение следующих нескольких недель.
