Атлетико Мадрид — Арсенал. Прямая трансляция
Паласон из «Райо Вальекано» дисквалифицирован на семь матчей за конфликт с арбитром

Нападающий «Райо Вальекано» Иси Паласон дисквалифицирован на семь матчей по итогам игры 32-го тура чемпионата Испании с «Реалом Сосьедад». Об этом сообщает Marca. Встреча состоялась в Мадриде 26 апреля и завершилась со счётом 3:3. Паласон был заменён на 68-й минуте, а красную карточку получил в компенсированное ко второму тайму время.

Испания — Примера . 32-й тур
26 апреля 2026, воскресенье. 15:00 МСК
Райо Вальекано
Мадрид
Окончен
3 : 3
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
0:1 Оярсабаль – 22'     1:1 Камельо – 30'     1:2 Оускарссон – 63'     1:3 Оярсабаль – 76'     2:3 Лежён – 84'     3:3 Журавски – 90+9'    
Удаления: Паласон – 90+12' / нет

В отчёте судьи указано, что игрок был удалён за «выход на поле в знак протеста против одного из решений», а после удаления обратился к арбитру со словами: «Ты негодяй». Дисциплинарный комитет Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) отстранил Паласона на четыре матча за оскорбление судьи, ещё на два — за выражение недовольства его решением, а также одну игру футболист пропустит из-за перебора жёлтых карточек.

Паласон не сможет помочь команде до конца сезона в чемпионате Испании. Всего он провёл 47 встреч, забил семь голов и сделал шесть результативных передач.

Сколько зарабатывают клубы в Лиге чемпионов? Как УЕФА делит миллиарды
