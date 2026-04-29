Паласон из «Райо Вальекано» дисквалифицирован на семь матчей за конфликт с арбитром

Нападающий «Райо Вальекано» Иси Паласон дисквалифицирован на семь матчей по итогам игры 32-го тура чемпионата Испании с «Реалом Сосьедад». Об этом сообщает Marca. Встреча состоялась в Мадриде 26 апреля и завершилась со счётом 3:3. Паласон был заменён на 68-й минуте, а красную карточку получил в компенсированное ко второму тайму время.
В отчёте судьи указано, что игрок был удалён за «выход на поле в знак протеста против одного из решений», а после удаления обратился к арбитру со словами: «Ты негодяй». Дисциплинарный комитет Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) отстранил Паласона на четыре матча за оскорбление судьи, ещё на два — за выражение недовольства его решением, а также одну игру футболист пропустит из-за перебора жёлтых карточек.
Паласон не сможет помочь команде до конца сезона в чемпионате Испании. Всего он провёл 47 встреч, забил семь голов и сделал шесть результативных передач.
- 29 апреля 2026
-
21:50
-
21:47
-
21:41
-
21:30
-
21:24
-
21:23
-
21:02
-
20:55
-
20:55
-
20:48
-
20:47
-
20:45
-
20:40
-
20:31
-
20:25
-
20:12
-
20:10
-
20:06
-
19:55
-
19:52
-
19:49
-
19:42
-
19:30
-
19:23
-
19:20
-
19:13
-
19:00
-
19:00
-
18:58
-
18:52
-
18:40
-
18:39
-
18:29
-
18:27
-
18:24