Паласон из «Райо Вальекано» дисквалифицирован на семь матчей за конфликт с арбитром

Нападающий «Райо Вальекано» Иси Паласон дисквалифицирован на семь матчей по итогам игры 32-го тура чемпионата Испании с «Реалом Сосьедад». Об этом сообщает Marca. Встреча состоялась в Мадриде 26 апреля и завершилась со счётом 3:3. Паласон был заменён на 68-й минуте, а красную карточку получил в компенсированное ко второму тайму время.

В отчёте судьи указано, что игрок был удалён за «выход на поле в знак протеста против одного из решений», а после удаления обратился к арбитру со словами: «Ты негодяй». Дисциплинарный комитет Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) отстранил Паласона на четыре матча за оскорбление судьи, ещё на два — за выражение недовольства его решением, а также одну игру футболист пропустит из-за перебора жёлтых карточек.

Паласон не сможет помочь команде до конца сезона в чемпионате Испании. Всего он провёл 47 встреч, забил семь голов и сделал шесть результативных передач.