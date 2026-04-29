Атлетико Мадрид — Арсенал. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
Хвича — единственный игрок, забивавший в каждом раунде ЛЧ после изменения формата турнира

Фланговый нападающий «ПСЖ» Хвича Кварацхелия оформил дубль в первом матче полуфинала Лиги чемпионов с «Баварией» (5:4). Тем самым грузинский вингер стал первым игроком, который забивал в каждом раунде Лиги чемпионов после изменения формата турнира в 2024 году.

Лига чемпионов . 1/2 финала. 1-й матч
28 апреля 2026, вторник. 22:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
5 : 4
Бавария
Мюнхен, Германия
0:1 Кейн – 17'     1:1 Кварацхелия – 24'     2:1 Невеш – 33'     2:2 Олисе – 41'     3:2 Дембеле – 45+5'     4:2 Кварацхелия – 56'     5:2 Дембеле – 58'     5:3 Юпамекано – 65'     5:4 Диас – 68'    

В минувшем сезоне Кварацхелия забил один из голов в финале турнира с миланским «Интером» (5:0). В нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов форвард отличался на общем этапе в играх с «Аталантой» (4:0), «Байером» (7:2) и «Спортингом» (1:2). В плей-офф грузин забивал в стыковых матчах с «Монако» (5:4 по сумме встреч), в 1/8 финала с «Челси» (8:2) и 1/4 финала с «Ливерпулем» (4:0).

Кварацхелия выступает за парижский клуб с января 2025 года. За это время он провёл 75 встреч во всех турнирах, в которых забил 26 голов и отдал 17 результативных передач.

Материалы по теме
ПЯТЬ — ЧЕТЫРЕ! «ПСЖ» и «Бавария» выдали лучший полуфинал Лиги чемпионов в истории. Видео ПЯТЬ — ЧЕТЫРЕ! «ПСЖ» и «Бавария» выдали лучший полуфинал Лиги чемпионов в истории. Видео
Сколько зарабатывают клубы в Лиге чемпионов? Как УЕФА делит миллиарды Сколько зарабатывают клубы в Лиге чемпионов? Как УЕФА делит миллиарды
