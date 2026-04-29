Хвича — единственный игрок, забивавший в каждом раунде ЛЧ после изменения формата турнира

Фланговый нападающий «ПСЖ» Хвича Кварацхелия оформил дубль в первом матче полуфинала Лиги чемпионов с «Баварией» (5:4). Тем самым грузинский вингер стал первым игроком, который забивал в каждом раунде Лиги чемпионов после изменения формата турнира в 2024 году.

В минувшем сезоне Кварацхелия забил один из голов в финале турнира с миланским «Интером» (5:0). В нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов форвард отличался на общем этапе в играх с «Аталантой» (4:0), «Байером» (7:2) и «Спортингом» (1:2). В плей-офф грузин забивал в стыковых матчах с «Монако» (5:4 по сумме встреч), в 1/8 финала с «Челси» (8:2) и 1/4 финала с «Ливерпулем» (4:0).

Кварацхелия выступает за парижский клуб с января 2025 года. За это время он провёл 75 встреч во всех турнирах, в которых забил 26 голов и отдал 17 результативных передач.