Лига чемпионов — 2025/2026 по футболу: результаты на 29 апреля, календарь, таблица

Сегодня, 29 апреля, состоялся второй матч 1/2 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты встречи Лиги чемпионов 29 апреля:

«Атлетико» (Мадрид) — «Арсенал» (Лондон) — 1:1.

Ответный матч между командами состоится 5 мая. Он пройдёт на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне. В другом полуфинале «Пари Сен-Жермен» одержал победу над мюнхенской «Баварией» со счётом 5:4.

Финал нынешнего розыгрыша турнира пройдёт на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште (Венгрия). Решающая встреча соревнования состоится 30 мая 2026 года.

Действующим победителем Лиги чемпионов является французский «ПСЖ».