«Реал» ведёт переговоры с Тони Кроосом о возвращении в клуб в новом статусе — The Athletic

Мадридский «Реал» ведёт переговоры с экс-игроком Тони Кроосом о его возвращении в клуб в новом качестве. Как сообщает The Athletic, 36-летнему немцу предлагают занять должность в спортивной структуре. Ожидается, что Кроос будет участвовать в планировании состава, представлять интересы клуба и оказывать поддержку команде на тренировочной базе.

В случае возвращения Кроос будет работать в тесном сотрудничестве с президентом Флорентино Пересом, генеральным директором Хосе Анхелем Санчесом и шеф-скаутом Хуни Калафатом. Клуб высоко оценивает опыт и авторитет игрока, который завершил карьеру почти два года назад. Несмотря на желание «Реала» продлить с ним контракт после Евро-2024, полузащитник предпочёл сосредоточиться на семье и собственной академии.

Ожидается, что Кроос может повторить путь Зинедина Зидана, который начинал в Мадриде с роли советника. Кроос выступал за «Реал» с 2014 по 2024 год. За 10-летие в составе мадридцев немецкий хавбек завоевал 22 трофея, включая четыре титула чемпиона Ла Лиги и пять кубков Лиги чемпионов.