В Нидерландах могут признать недействительными результаты минимум 133 матчей

Минимум 133 матча высшего дивизиона чемпионата Нидерландов могут быть признаны недействительными из-за ошибки в регистрации футболистов. Об этом сообщает ESPN.

По информации издания, более сотни встреч Эредивизии могут подвергнуться пересмотру, так как игроки, принимавшие участие в матчах, не имели необходимых документов. Множество футболистов лиги получали второе гражданство Индонезии, Суринама или Кабо-Верде для выступления на международной арене. В этой ситуации, по законам Нидерландов, они лишались гражданства европейской страны и должны были оформлять разрешение на работу. На нарушение не обращали внимания в течение нескольких лет. Лишь весной нынешнего года клуб «НАК Бреда» обратил внимание на правонарушение и потребовал переигровку одной из встреч.

Отметим, что Королевский футбольный союз Нидерландов отклонил прошение о пересмотре результата встречи, однако клуб подал апелляцию.