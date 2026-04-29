Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Атлетико Мадрид — Арсенал. Прямая трансляция
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

В Нидерландах могут признать недействительными результаты минимум 133 матчей

Комментарии

Минимум 133 матча высшего дивизиона чемпионата Нидерландов могут быть признаны недействительными из-за ошибки в регистрации футболистов. Об этом сообщает ESPN.

По информации издания, более сотни встреч Эредивизии могут подвергнуться пересмотру, так как игроки, принимавшие участие в матчах, не имели необходимых документов. Множество футболистов лиги получали второе гражданство Индонезии, Суринама или Кабо-Верде для выступления на международной арене. В этой ситуации, по законам Нидерландов, они лишались гражданства европейской страны и должны были оформлять разрешение на работу. На нарушение не обращали внимания в течение нескольких лет. Лишь весной нынешнего года клуб «НАК Бреда» обратил внимание на правонарушение и потребовал переигровку одной из встреч.

Отметим, что Королевский футбольный союз Нидерландов отклонил прошение о пересмотре результата встречи, однако клуб подал апелляцию.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android