Главная Футбол Новости

«В Лиге чемпионов такого ещё никогда не видел». Бубнов — о матче «ПСЖ» — «Бавария»

Комментарии

Футбольный эксперт Александр Бубнов высказался о первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов УЕФА, в котором «ПСЖ» одолел «Баварию» (5:4), а также поделился ожиданиями от ответной встречи. Игра в Мюнхене состоится в среду, 6 мая.

Лига чемпионов . 1/2 финала. 1-й матч
28 апреля 2026, вторник. 22:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
5 : 4
Бавария
Мюнхен, Германия
0:1 Кейн – 17'     1:1 Кварацхелия – 24'     2:1 Невеш – 33'     2:2 Олисе – 41'     3:2 Дембеле – 45+5'     4:2 Кварацхелия – 56'     5:2 Дембеле – 58'     5:3 Юпамекано – 65'     5:4 Диас – 68'    

«По качеству и зрелищности это был матч высочайшего уровня. Я на таком уровне в Лиге чемпионов, во всяком случае, такого матча ещё никогда не видел. Но, думаю, ответная игра в Мюнхене ещё интереснее будет, потому что всё решаться будет в Мюнхене.

И в этом смысле у «Баварии» даже есть преимущество, потому что «Бавария» в состоянии отыграть один мяч. Но, думаю, там одним мячом не обойдётся тоже. Там тоже достаточно много голов будет. Поэтому всё решаться там будет», — сказал Бубнов в телеграм-канале.

