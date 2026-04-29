«В Лиге чемпионов такого ещё никогда не видел». Бубнов — о матче «ПСЖ» — «Бавария»

Футбольный эксперт Александр Бубнов высказался о первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов УЕФА, в котором «ПСЖ» одолел «Баварию» (5:4), а также поделился ожиданиями от ответной встречи. Игра в Мюнхене состоится в среду, 6 мая.

«По качеству и зрелищности это был матч высочайшего уровня. Я на таком уровне в Лиге чемпионов, во всяком случае, такого матча ещё никогда не видел. Но, думаю, ответная игра в Мюнхене ещё интереснее будет, потому что всё решаться будет в Мюнхене.

И в этом смысле у «Баварии» даже есть преимущество, потому что «Бавария» в состоянии отыграть один мяч. Но, думаю, там одним мячом не обойдётся тоже. Там тоже достаточно много голов будет. Поэтому всё решаться там будет», — сказал Бубнов в телеграм-канале.