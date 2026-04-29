«В Лиге чемпионов такого ещё никогда не видел». Бубнов — о матче «ПСЖ» — «Бавария»
Поделиться
Футбольный эксперт Александр Бубнов высказался о первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов УЕФА, в котором «ПСЖ» одолел «Баварию» (5:4), а также поделился ожиданиями от ответной встречи. Игра в Мюнхене состоится в среду, 6 мая.
Лига чемпионов . 1/2 финала. 1-й матч
28 апреля 2026, вторник. 22:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
5 : 4
Бавария
Мюнхен, Германия
0:1 Кейн – 17' 1:1 Кварацхелия – 24' 2:1 Невеш – 33' 2:2 Олисе – 41' 3:2 Дембеле – 45+5' 4:2 Кварацхелия – 56' 5:2 Дембеле – 58' 5:3 Юпамекано – 65' 5:4 Диас – 68'
«По качеству и зрелищности это был матч высочайшего уровня. Я на таком уровне в Лиге чемпионов, во всяком случае, такого матча ещё никогда не видел. Но, думаю, ответная игра в Мюнхене ещё интереснее будет, потому что всё решаться будет в Мюнхене.
И в этом смысле у «Баварии» даже есть преимущество, потому что «Бавария» в состоянии отыграть один мяч. Но, думаю, там одним мячом не обойдётся тоже. Там тоже достаточно много голов будет. Поэтому всё решаться там будет», — сказал Бубнов в телеграм-канале.
Комментарии
- 29 апреля 2026
-
21:50
-
21:47
-
21:41
-
21:30
-
21:24
-
21:23
-
21:02
-
20:55
-
20:55
-
20:48
-
20:47
-
20:45
-
20:40
-
20:31
-
20:25
-
20:12
-
20:10
-
20:06
-
19:55
-
19:52
-
19:49
-
19:42
-
19:30
-
19:23
-
19:20
-
19:13
-
19:00
-
19:00
-
18:58
-
18:52
-
18:40
-
18:39
-
18:29
-
18:27
-
18:24