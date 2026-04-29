Атлетико Мадрид — Арсенал. Прямая трансляция
Bild: друг Юпамекано был ранен бутылкой от ультрас «ПСЖ» на матче Лиги чемпионов

Друг защитника мюнхенской «Баварии» Деотшанкюля Юпамекано получил серьёзную травму головы во время матча 1/2 финала Лиги чемпионов УЕФА с «Пари Сен-Жермен» (4:5), сообщает Bild. Инцидент произошёл после того, как Юпамекано забил третий гол в ворота «ПСЖ», и его друг активно праздновал это событие.

Cемья защитника, а также многие другие болельщики «Баварии» находились в самом низу главной трибуны, рядом с ярыми фанатами «ПСЖ» в соседнем секторе. Один из гостей Юпамекано получил удар по голове тяжёлой бутылкой с ликёром, которую бросил один из ультрас парижского клуба. Мужчина получил рваную рану на лбу, сильно истекал кровью и нуждался в медицинской помощи. В результате инцидента ему была оказана первая помощь на месте.

Ответная игра «ПСЖ» и «Баварии» в рамках полуфинала Лиги чемпионов пройдёт в Мюнхене через неделю — в среду, 6 мая. Победитель этой пары выйдет в финал, где сразится с победителем противостояния между «Атлетико» и «Арсеналом».

