«Атлетико» — «Арсенал»: Виктор Дьёкереш с пенальти открыл счёт на 44-й минуте

В эти минуты идёт первый матч полуфинала Лиги чемпионов сезона-2025/2026, в котором встречаются мадридский «Атлетико» и лондонский «Арсенал». Игра проходит на стадионе «Рияд Эйр Метрополитано» в Мадриде. В качестве главного арбитра встречи выступает Данни Маккели. Счёт в матче 0:1. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Счёт в матче открыл нападающий лондонской команды Виктор Дьёкереш на 44-й минуте, реализовав пенальти.

Ответный матч между командами состоится 5 мая. Он пройдёт на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне.

На стадии 1/4 финала соревнования «матрасники» по сумме двух встреч победили «Барселону» со счётом 3:2. На аналогичном этапе состязания «канониры» по сумме двух матчей одолели «Спортинг» со счётом 1:0.