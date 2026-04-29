Атлетико Мадрид — Арсенал. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

Названы три кандидата на должность главного тренера мадридского «Реала» — El Chiringuito

Названы три кандидата на должность главного тренера мадридского «Реала» — El Chiringuito
Основными претендентами на пост нового главного тренера мадридского «Реала» являются немец Юрген Клопп и португалец Жозе Моуринью. Об этом в эфире El Chiringuito TV сообщил журналист Хосеп Педрероль. По данным источника, клубом также рассматривается возглавляющий сборную Франции Дидье Дешам.

Сообщается, что «Королевский клуб» пока не связывался ни с одним из перечисленных кандидатов.

Сезон-2025/2026 «Реал» начинал под руководством испанского главного тренера Хаби Алонсо. В январе его сменил экс-защитник команды Альваро Арбелоа, который до этого возглавлял молодёжный состав «сливочных». Ранее сообщалось, что он покинет команду в конце сезона.

