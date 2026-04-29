Тренер из АПЛ может возглавить «Бенфику» вместо Моуринью — Record

Тренер «Фулхэма» Марку Силва стал основным кандидатом на пост главного тренера «Бенфики» в случае ухода Жозе Моуринью, который может перейти в мадридский «Реал», сообщает Record.

Руководство клуба из Лиссабона уже анализирует ситуацию и готовится к возможным изменениям в тренерском штабе. Силва, чей контракт с «Фулхэмом» истекает в конце сезона, может стать доступным для трансфера. На данный момент конкретные переговоры между клубами не проводились, однако «Бенфика» рассматривает Силву как приоритетную кандидатуру на случай, если Моуринью покинет команду.

Ранее сообщалось, что президент «Реала» Флорентино Перес хочет вернуть португальского специалиста в мадридский клуб. Моуринью ранее занимал пост главного тренера «Реала» с 2010 по 2013 год, завоевав с командой титул чемпиона Испании, а также Кубок и Суперкубок Испании.

На данный момент «Бенфика» занимает второе место в чемпионате Португалии после 31 проведённой встречи, отставая на семь очков от лидера «Порту». Моуринью возглавил лиссабонский клуб в сентябре прошлого года.