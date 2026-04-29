Защитник «Ливерпуля» Керкез: в следующем году мы должны провести сезон лучше

Венгерский защитник «Ливерпуля» Милош Керкез поделился ожиданиями от выступления команды в следующем сезоне.

«Я думаю, что у нас большое будущее. У нас очень сильная команда. Даже сейчас, я думаю, мы действуем слаженно, но в следующем году сезон будет ещё лучше. Мы знаем, что должны выступить иначе.

В команде много голодных до побед игроков. Конечно, нам будет не хватать лидерских качеств старших ребят, потому что у них есть опыт и они прошли через многое. Но нам нужно учиться, двигаться дальше, и в следующем году мы должны провести сезон лучше», – приводит слова Керкеза ESPN.

«Ливерпуль» вылетел из национальных Кубков и Лиги чемпионов. В турнирной таблице чемпионата Англии команда занимает четвёртое место с 58 очками.