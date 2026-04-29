Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Атлетико Мадрид — Арсенал. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Защитник «Ливерпуля» Керкез: в следующем году мы должны провести сезон лучше
Комментарии

Венгерский защитник «Ливерпуля» Милош Керкез поделился ожиданиями от выступления команды в следующем сезоне.

«Я думаю, что у нас большое будущее. У нас очень сильная команда. Даже сейчас, я думаю, мы действуем слаженно, но в следующем году сезон будет ещё лучше. Мы знаем, что должны выступить иначе.

В команде много голодных до побед игроков. Конечно, нам будет не хватать лидерских качеств старших ребят, потому что у них есть опыт и они прошли через многое. Но нам нужно учиться, двигаться дальше, и в следующем году мы должны провести сезон лучше», – приводит слова Керкеза ESPN.

«Ливерпуль» вылетел из национальных Кубков и Лиги чемпионов. В турнирной таблице чемпионата Англии команда занимает четвёртое место с 58 очками.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android