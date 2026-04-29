Атлетико Мадрид — Арсенал. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

Трансляции РПЛ вернутся на бразильское ТВ спустя четыре года матчем «Локомотив» — «Динамо»

Трансляции РПЛ вернутся на бразильское ТВ спустя четыре года матчем «Локомотив» — «Динамо»
Матчи Мир Российской Премьер-Лиги вновь будут показывать на телевидении Бразилии. Вещание возобновится встречей 28-го тура РПЛ между «Локомотивом» и «Динамо» в пятницу, 1 мая. В прямом эфире встречу покажет бразильский телеканал Band. Об этом сообщает издание Planeta do Futebol в соцсети X.

Мир Российская Премьер-лига . 28-й тур
01 мая 2026, пятница. 19:30 МСК
Локомотив М
Москва
Не начался
Динамо М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Таким образом, матчи чемпионата России вновь будут показываться в Бразилии впервые за четыре года. РПЛ не транслировалась в стране с февраля 2022-го.

В чемпионате России выступают два футболиста сборной Бразилии: защитник Дуглас Сантос и нападающий Луис Энрике из санкт-петербургского «Зенита». Всего в РПЛ выступает 31 игрок из южноамериканской страны.

Сколько зарабатывают клубы в Лиге чемпионов? Как УЕФА делит миллиарды
