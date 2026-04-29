Атлетико Мадрид — Арсенал. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

Нападающий «Арсенала» Дьёкереш разбил губу в матче с «Атлетико», столкнувшись с Мадуэке

Комментарии

Нападающий лондонского «Арсенала» Виктор Дьёкереш разбил губу в первом матче полуфинала Лиги чемпионов с мадридским «Атлетико», столкнувшись с одноклубником Нони Мадуэке. Встреча команд проходит в эти минуты, счёт – 0:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Лига чемпионов . 1/2 финала. 1-й матч
29 апреля 2026, среда. 22:00 МСК
Атлетико М
Мадрид, Испания
2-й тайм
1 : 1
Арсенал
Лондон, Англия
0:1 Дьёкереш – 44'     1:1 Альварес – 56'    

Фото: Кадр из трансляции

Шведский форвард врезался в англичанина во время борьбы за верховой мяч.

Ответный матч между командами состоится 5 мая. Он пройдёт на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне.

На стадии 1/4 финала соревнования «матрасники» по сумме двух встреч победили «Барселону» со счётом 3:2. На аналогичном этапе состязания «канониры» по сумме двух матчей одолели «Спортинг» со счётом 1:0.

Комментарии
