Клинсман призвал немцев уважать США во время чемпионата мира

Бывший немецкий футболист и тренер Юрген Клинсман призвал соотечественников уменьшить критику в адрес США.

«К сожалению, у нас сложилась тенденция судить о других странах, даже не имея о них реального представления. Мы невольно берём на себя роль всемирного судьи. Каждый, кто хочет получить истинное представление о стране, должен сделать это лично. Попытки судить обо всём, сидя в удобном кресле, — это именно то, что меня раздражает», — приводит слова Клинсмана Focus.

Клинсман подчеркнул важность сосредоточения на футболе во время чемпионата мира и проявления уважения к принимающей стране. Немецкий специалист, который долгое время живёт в США, отметил, что понимает критику и видит существующие проблемы. Тем не менее он настоятельно рекомендовал болельщикам обязательно посетить США.