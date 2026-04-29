Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Атлетико Мадрид — Арсенал. Прямая трансляция
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Клинсман призвал немцев уважать США во время чемпионата мира

Комментарии

Бывший немецкий футболист и тренер Юрген Клинсман призвал соотечественников уменьшить критику в адрес США.

«К сожалению, у нас сложилась тенденция судить о других странах, даже не имея о них реального представления. Мы невольно берём на себя роль всемирного судьи. Каждый, кто хочет получить истинное представление о стране, должен сделать это лично. Попытки судить обо всём, сидя в удобном кресле, — это именно то, что меня раздражает», — приводит слова Клинсмана Focus.

Клинсман подчеркнул важность сосредоточения на футболе во время чемпионата мира и проявления уважения к принимающей стране. Немецкий специалист, который долгое время живёт в США, отметил, что понимает критику и видит существующие проблемы. Тем не менее он настоятельно рекомендовал болельщикам обязательно посетить США.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android