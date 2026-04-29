Атлетико Мадрид — Арсенал. Прямая трансляция
22:00 Мск
Главная Футбол Новости

Аль-Наср — Аль-Ахли, результат матча 29 апреля 2026, счет 2:0, 30-й тур саудовской Про-Лиги 2025/2026

Гол Роналду принёс «Аль-Насру» победу над «Аль-Ахли» в саудовской Про-Лиге
Комментарии

Завершился матч 30-го тура саудовской Про-Лиги сезона-2025/2026 между клубами «Аль-Наср» и «Аль-Ахли». Команды играли на стадионе «Аль-Авваль Парк» (Эр-Рияд, Саудовская Аравия). Победу со счётом 2:0 праздновали хозяева поля.

Саудовская Аравия — Про-Лига . 30-й тур
29 апреля 2026, среда. 21:00 МСК
Аль-Наср
Эр-Рияд
Окончен
2 : 0
Аль-Ахли
Джидда
1:0 Роналду – 76'     2:0 Коман – 90'    

На 76-й минуте португальский форвард Криштиану Роналду отличился с передачи своего соотечественника Жоау Феликса. На 90-й минуте француз Кингсли Коман забил второй мяч.

«Аль-Наср» продолжает оставаться на первом месте в турнирной таблице чемпионата Саудовской Аравии. У команды 78 очков в 30 играх. Отрыв от «Аль-Хиляля», который располагается на втором месте и имеет матч в запасе, составляет восемь очков. «Аль-Ахли» с 66 очками занимает третье место.

Календарь саудовской Про-Лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица саудовской Про-Лиги сезона-2025/2026
Сколько зарабатывают клубы в Лиге чемпионов? Как УЕФА делит миллиарды
