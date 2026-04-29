Гол Роналду принёс «Аль-Насру» победу над «Аль-Ахли» в саудовской Про-Лиге

Завершился матч 30-го тура саудовской Про-Лиги сезона-2025/2026 между клубами «Аль-Наср» и «Аль-Ахли». Команды играли на стадионе «Аль-Авваль Парк» (Эр-Рияд, Саудовская Аравия). Победу со счётом 2:0 праздновали хозяева поля.

На 76-й минуте португальский форвард Криштиану Роналду отличился с передачи своего соотечественника Жоау Феликса. На 90-й минуте француз Кингсли Коман забил второй мяч.

«Аль-Наср» продолжает оставаться на первом месте в турнирной таблице чемпионата Саудовской Аравии. У команды 78 очков в 30 играх. Отрыв от «Аль-Хиляля», который располагается на втором месте и имеет матч в запасе, составляет восемь очков. «Аль-Ахли» с 66 очками занимает третье место.