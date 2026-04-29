Атлетико Мадрид — Арсенал. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

Атлетико — Арсенал: Хулиан Альварес сравнял счёт с пенальти на 56-й минуте в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов 2025/2026

«Атлетико» — «Арсенал»: Хулиан Альварес сравнял счёт с пенальти на 56-й минуте
В эти минуты идёт первый матч полуфинала Лиги чемпионов сезона-2025/2026, в котором встречаются мадридский «Атлетико» и лондонский «Арсенал». Игра проходит на стадионе «Рияд Эйр Метрополитано» в Мадриде. В качестве главного арбитра встречи выступает Данни Маккели. Счёт в матче – 1:1. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Лига чемпионов . 1/2 финала. 1-й матч
29 апреля 2026, среда. 22:00 МСК
Атлетико М
Мадрид, Испания
Окончен
1 : 1
Арсенал
Лондон, Англия
0:1 Дьёкереш – 44'     1:1 Альварес – 56'    

Форвард хозяев поля Хулиан Альварес сравнял счёт с пенальти на 56-й минуте. Ранее счёт в матче открыл нападающий лондонской команды Виктор Дьёкереш на 44-й минуте, реализовав пенальти.

Ответный матч между командами состоится 5 мая. Он пройдёт на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне.

На стадии 1/4 финала соревнования «матрасники» по сумме двух встреч победили «Барселону» со счётом 3:2. На аналогичном этапе состязания «канониры» по сумме двух матчей одолели «Спортинг» со счётом 1:0.

